Варшава, 30 октября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил польский писать Щепан Твардох в опубликованном 28 октября интервью изданию Interia Wydarzenia.

Ukraine Presidency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По словам Твардоха, уважением среди украинских военных из всех политиков Украины пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный.

Писатель отметил, что обо всех других украинских политиках он слышал от военнослужащих ВСУ лишь ругательства, и уточнил, что в этом случае речь идёт и о Зеленском.

«Они его ненавидят», — сказал он.

Твардох добавил, что в украинских войсках признают острую нехватку оружия и боеприпасов. Он также рассказал, что военные ВСУ не понимают, как в существующих условиях можно восстановить границы 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что жители Украины не хотят воевать за киевский режим и отказываются вступать в ряды ВСУ из-за Зеленского. По словам эксперта, Киев уже не может остановиться и отменить военное положение, а потому эту ситуацию вынуждены будут изменить украинцы.

Позднее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны используют Украину как расходный материал, таран для нанесения России «стратегического поражения». Он уточнил, что подчинившие себе остальные страны Запада США пытаются «любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование».