Вашингтон, 30 октября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США в ближайшие дни рассмотрит законопроект о финансовой помощи Израилю. Об этом 29 октября заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

«Мы собираемся представить отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю на грядущей неделе в палате представителей», — сказал он.

Джонсон отметил, что его коллеги из Республиканской партии в Сенате США также намерены рассмотреть этот документ уже на этой неделе, и добавил, что вопрос о предоставлении Израилю финансовой помощи является вопросом чрезвычайной важности.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября агентство Bloomberg сообщило, что союзники США сомневаются в способности американских властей оказывать поддержку одновременно и Тель-Авиву, и Киеву. По словам источников издания, эта тревога также связана и с президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре 2024 года, так как на них может победить бывший президент Дональд Трамп. Последний не раз заявлял о желании вывести США из НАТО и заключить соглашение с Россией.

Группа сенаторов-республиканцев США 26 октября представила законопроект, который позволит передать миллиардную помощь Израилю, но не Украине. За разделение финансирования выступили сенаторы от штатов Техас, Канзас, Огайо и Юта.