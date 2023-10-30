Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 октября сообщила, что направила истребитель для удара по району университета Аль-Азхар в секторе Газа.

(сс) U.S. Air Force

«ЦАХАЛ направила истребитель для нанесения удара по «вооруженным террористам» в районе университета Аль-Азхар в Газе», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Пресс-служба Армии обороны Израиля в ночь на 30 октября сообщила об обстреле военных объектов на территории Сирии. По данным ЦАХАЛ, это ответный огонь после обстрела со стороны Сирии.

По данным организации Save the Children («Спасти детей»), в Газе с момента обострения палестино-израильского конфликта (с 7 октября) погибли не менее 3195 детей, на Западном берегу реки Иордан — не менее 33 детей, в Израиле — не менее 29.