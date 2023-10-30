Севастополь, 30 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Задымление в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе связано с тем, что военные используют средства маскировки, сообщил 30 октября глава региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки»,— сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что маскировочный дым совершенно безопасен, хотя от него идёт резкий запах.

Утром 30 октября Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в Севастополе. С этим связаны громкие звуки в городе.