Москва, 2 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Более 8 тысяч ИТ-специалистов в 2023 году стали участниками проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». По всей стране проходят восемь окружных, Всероссийский и Международный хакатоны.

Александр Погожев ИА REGNUM 3D-визуализация искусственного интеллекта

Хакатон — соревнование, в ходе которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения в командах решают кейс на время. По словам первого заместителя генерального директора президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, за три сезона с 2021 года в соревнованиях уже приняли участие более 20 тысяч ИТ-специалистов, а за счёт предстоящих хакатонов 2023 и 2024 годов ИИ-сообщество станет ещё больше.

«Сообщество проекта растет с каждым новым хакатоном. Этот проект развивается для людей, бизнеса и государства — новые решения внедряются в компаниях и ведомствах, наращивается кадровый потенциал страны, участники учатся и показывают высокие результаты», — подчеркнул Алексей Агафонов.

Впервые в истории проекта в состязании примут участие программисты со всего мира. На данный момент на Международный хакатон, который пройдёт с 23 по 26 ноября в Москве, уже зарегистрировано более 1000 участников из России, Китая, Сербии, Кыргызстана и других стран. Участникам предстоит решить один из 10 кейсов от министерств и крупнейших компаний России — Минприроды, «Росатома», VK, RUTUBE и Сколтеха и других. Общий призовой фонд составит 10 миллионов рублей. Узнать подробнее о кейсах, зарегистрироваться на хакатон и собрать команду можно на сайте проекта.

Помимо денежных призов, участники хакатонов получают необходимую практику, возможность карьерного роста в ИТ-сфере и обратную связь по разработанным проектам.

Участники окружных состязаний уже смогли проявить себя, предложив передовые решения для самых разных отраслей жизни.

Открытием хакатон стал для Дальневосточного федерального округа. По словам руководителя проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Ивана Агутенкова, 352 человека впервые приняли участие в соревновании. «Наш проект не только про технологии и обучение, но и про объединение людей, сообщества, командную работу», — подчеркнул он.

К примеру, на этом соревновании компания ОАО «РЖД» представила для участников две задачи, посвященные безопасности на железной дороге. В первом кейсе программисты создали систему, которая с помощью нейросетей анализирует бдительность машиниста в пути, в том числе фиксирует попытки работников отвлечься на гаджеты.

Сайт Digital Russia Хакатон в Дальневосточном федеральном округе

Участники команды «Исходный кот» Антон Костерин, Евгений Король, Василиса Лукоянова, Петр Ласточкин и Игорь Объедков представили приложение для контроля за вниманием локомотивной бригады, которое обрабатывает видео с помощью методов искусственного интеллекта. В результате обработки приложение будет выводить графики и метрики, полезные для контроллера.

Во втором кейсе от ОАО «РЖД» команды создавали систему, которая контролирует состояние пути, приближающиеся транспортные средства, показания светофоров, наличие посторонних лиц и предметы на железнодорожном полотне, препятствующие свободному следованию подвижного состава.

Лучше всех с задачей справилась команда «НИИстовые» (Максим Кулагин, Алексей Трушников и Герман Янченко). Программисты создали систему на базе двух нейронных сетей, которые решают две задачи: определение зоны опасности и детектирование объектов в ней. После этого они создали алгоритм объединения результатов нейронных сетей.

По словам заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги Дмитрия Шереметьева, представленные решения — уникальны. «Дальневосточный центр инновационного развития обязательно возьмёт ряд идей для дальнейшего воплощения», — подчеркнул он. Сейчас решения команд дорабатываются и внедряются в системы компании.

В кейсе от группы компаний «KOBLiK GROUP» участники с помощью компьютерного зрения распознали покрашенные детали на производстве, чтобы решить проблему их идентификации.

«Важно, что каждая команда выбрала вектор своего развития», — подчеркнул ИТ-директор «KOBLiK GROUP» Сергей Барылюк. Он также отметил, что искусственный интеллект может стать тем самым катализатором, который поможет России выйти в мировые лидеры по информационным технологиям.

В рамках окружного хакатона в Санкт-Петербурге победителем кейса по созданию персонального тренера для игры в гольф стала команда школьников и учащихся колледжей. Ребятам из команды «Putoshka» (Илья Богданов, Кирилл Васильев, Полина Назарова, Александр Скороходов, Данила Ильин) от 16 до 20 лет, но они уже выигрывают всевозможные конкурсы по ИИ и робототехнике.

Сайт проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Команда «Putoshka»

В этот раз коллектив создал мобильное приложение с технологиями компьютерного зрения и машинного обучения, которое помогает пользователю улучшить технику игры в гольф. Это приложение обеспечивает анализ удара пользователя, предоставляя детальные аналитические данные. Оно определяет ракурс съемки, наличие человека в кадре, обнаруживает ошибки при ударах и даёт рекомендации для игры.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по решению президента, обучение в области искусственного интеллекта пройдут почти сто тысяч школьников и студентов. Уже созданы шесть специальных исследовательских центров на базе ведущих образовательных и научных организаций. Государственную поддержку получили уже более 800 ИИ-проектов.