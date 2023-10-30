Москва, 30 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Три российских мобильных оператора собираются вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик со смартфонов. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Vladimir Baranov/Global Look Press

Как напомнили в пресс-службе, ранее ведомство выдало «большой четвёрке» российских операторов сотовой связи предупреждения о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика.

«В результате трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Мегафон» 23 октября отменил плату за раздачу интернет-трафика, а «Билайн» и «Теле2» предоставили ведомству информацию о сроках исполнения предупреждений.

«Теле2» планирует отменить плату за интернет-трафик для новых подключений абонентов с 22 ноября, а с 19 декабря такая плата будет отменена для всех действующих абонентов. «Билайн» прекратит брать плату за эту услугу на всех тарифах с лимитными пакетами интернета, это решение будет действовать до 1 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября ФАС выдала предупреждения большой четвёрке мобильных операторов — «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2» о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Отмечалось, что в противном случае ведомство будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС 25 августа пообещала разобраться с жалобами абонентов мобильной связи на введение платы за раздачу интернета.