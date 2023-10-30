Тикси, Якутия, 30 октября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В районе города Тикси в Якутии совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, сообщил 30 октября Telegram-канал «112».

bomberpilot

«По нашим данным, пострадали два человека»,— сообщил канал.

Отмечается, что на борту находились пять человек.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября летевший из Москвы во Владивосток пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Красноярске. Причиной стало поведение одного из пассажиров, который пытался войти в кабину пилота.

Лайнер благополучно приземлился. Дебошира — жителя Уссурийска — задержали.