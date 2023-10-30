Вашингтон, 30 октября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии намерений у Вашингтона отправлять войска в Израиль для участия в боевых действиях в Газе. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CBS.

(сс) The White House Камала Харрис

«У Израиля, несомненно, есть право защищаться. <…> Но должны соблюдаться правила ведения войны», — добавила она.

Харрис утверждает, что Соединённые Штаты не указывают Израилю, какие действия предпринимать, а дают лишь дипломатические рекомендации.

Как сообщало ИА Регнум, в статье в газете The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника говорится, администрация Белого дома подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава. По данным источника, Израиль не нуждался в давлении со стороны США, чтобы выбрать нынешний военный путь.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американское правительство может изменить решение не отправлять своих военных в Израиль. В настоящее время власти оценивают как «чрезвычайно сложную» ситуацию с американскими гражданами, которые находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

По мнению американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля. Он считает, что все предпосылки для очень крупной войны очевидны. Америка обостряет ситуацию по всем направлениям. А пример Украины — показательный.