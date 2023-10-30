В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
ЦВС КНР: военные Китая не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань от Пекина
Пекин, 30 октября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Армия Китая не пощадит тех, кто попытается отколоть Тайвань. Об этом сказал зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся 30 октября на церемонии открытия Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.
Чжан Юся акцентировал, что Тайвань является главным из коренных интересов Китая, а принцип «одного Китая» является общим консенсусом международного сообщества.
«Кто бы и в какой бы то ни было форме ни хотел отколоть Тайвань от Китая, китайские военные никогда не согласятся на это и не проявят никакой пощады», — заявил представитель военного ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Вашингтоне с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений.
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт Тайвань независимым государством, при этом он выступает за связи с ним.
Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что следующий глобальный конфликт может вспыхнуть на Тайване.