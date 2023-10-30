Пекин, 30 октября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Россия на случай создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

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«Важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности», — добавил глава оборонного ведомства РФ.

Шойгу отметил, что для формирования справедливого, многополярного миропорядка требуется обновить архитектуру международной безопасности и придать ей большую устойчивость. Для этого следует сплотить усилия всех заинтересованных государств, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме в Пекине Шойгу также подчеркнул, что, подчинив себе страны западного лагеря, США пытаются «любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование». В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отведена роль расходного материала. Эти агрессивные шаги вынудили Россию принять контрмеры.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что мирное разрешение украинского конфликта путём переговоров не рассматривают на площадке организации. Дипломат напомнил слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности быть посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта, но при условии, что обе стороны будут готовы к этому. Полянский указал на абсолютное нежелание Украины разговаривать о чем-либо с Россией. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, когда был на площадке ООН, заявил, что Москва никогда от переговоров не отказывалась.