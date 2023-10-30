Вашингтон, 30 октября, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не смог привести стоящих доводов для того, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, в связке с поддержкой Израиля. Дальнейшее финансирование украинского конфликта из бюджета может вызвать недовольство даже среди избирателей-демократов. Об этом в статье журнала Foreign Policy написали колумнисты Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Авторы возмутились поведением американского лидера. Они не понимают, почему Байден ни разу не объяснил простым гражданам страны необходимость оказания помощи Украине.

«Он сказал, что если не остановить Путина на Украине, то дальше тот пойдёт на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?» — считает Эшфорд.

Мэттью Крениг назвал нелепым сравнение Украины с Израилем. Он уверен, что американцы, в том числе демократы, не оценят попытку связать воедино украинский и ближневосточные конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, в США группа сенаторов-республиканцев представила проект закона, который позволит передать миллиардную помощь Израилю, но не Киеву.

Запад использует Украину как расходный материал, таран для нанесения России «стратегического поражения». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине.

Украина всецело зависит от США, и это давно не секрет. Любые решения принимаются только после согласия с Вашингтоном. В этой связи украинский лидер Владимир Зеленский в срочном порядке прибудет с визитом в Москву на переговоры при одном условии — если ему дадут добро американские правящие элиты. Такое мнение высказал «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможны ли вообще мирные переговоры.