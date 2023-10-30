Новый, 614-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. Выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине, глава оборонного ведомства сообщил, что с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных (убитые и раненые), но поставленные цели так и не были достигнуты.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Также, по словам Шойгу, с начала лета потери украинской армии в технике составили почти 600 танков и около двух тысяч бронемашин различного класса.

Минобороны РФ тем временем сообщило о ликвидации ранним утром 30 октября двух украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Их обнаружили технические средства наблюдения и нанесли огневое поражение.

Атака беспилотников противника отражена силами Черноморского флота над акваторией Севастополя, информировал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Украинцы не хотят воевать за киевский режим и отказываются вступать в ряды ВСУ из-за руководства страны, заявил в своём блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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