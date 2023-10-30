Пекин, 30 октября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Конфликт США и КНР окажется катастрофой для всего мира — обеим сторонам необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить непоправимых последствий. Об этом сказал бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

По мнению дипломата, в случае противостояния между Китаем и США, конфликт будет иметь катастрофические последствия как для мира, так и для двух стран.

Он напомнил о том, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что «конфликтов и конфронтаций необходимо избегать».

Цуй Тянькай выразил надежду, что большинство разумных людей в США и КНР это осознают, но это не означает, что можно автоматически избежать конфликта, ничего не предпринимая.

«Нельзя просто бездействовать, если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдёт то, чего вы меньше всего желаете», — резюмировал бывший посол.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Вашингтоне с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений.

Запад использует Украину как расходный материал, таран для нанесения России «стратегического поражения». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине.

Вашингтон, пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, целенаправленно проводил экспансию блока НАТО на восток.