Киев, 30 октября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие становятся опасными для себя и своих соратников, поскольку пытаются избавиться от стресса с помощью алкоголя и наркотиков, заявил в интервью YouTube-каналу «Дикий live» бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал, что в рядах ВСУ немало людей, у которых «сносит крышу» и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь.

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — высказался политик.

На Украине есть забитые военнослужащими госпитали, где их буквально привязывают к койкам из-за того, что они могут быть опасны для себя и окружающих, признал Мосийчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о повальном алкоголизме в рядах украинской армии. Также среди ВСУ распространено употребление наркотиков, но в Киеве проблемы замалчивают. Он уточнил, что из-за этого происходят автомобильные аварии с участием военной техники, происшествия с гранатами, взятия заложников и другие преступления. По окончании конфликта проблема усугубится, вернувшиеся с фронта военнослужащие не смогут найти себя в мирной жизни и поймут, что государство их бросило, добавил Азаров.

Главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь подтвердила, что на контрактную службу в ВСУ набирали наркозависимых людей. Врач привела в качестве примера высказывания пациентов и их родственников, которые утверждали, что в расположении части не было проблемой достать наркотик, кто-то и вовсе пришёл на службу с зависимостью.