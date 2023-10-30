Берлин, 30 октября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Министра экономики ФРГ Роберта Хабека напугала новая волна антисемитизма в стране. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несём историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция — со всеми правами и обязанностями, которые из неё следуют», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в ФРГ зарегистрировали 55 048 политически мотивированных преступлений. В МВД Германии заявили, что наиболее тревожной тенденцией является рост антисемитских преступлений, которых было зарегистрировано 3027, что на 29% больше, чем в 2020 году. В ведомстве отметили рост «всё более заметных и громких проявлений антисемитизма под влиянием исламистов, открыто пропагандирующих в Германии ненависть к евреям и Израилю». Порядка 61% всех антисемитских преступлений составили призывы к ненависти, половина из которых — в интернете.

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 октября 2023 года призвал к тщательному расследованию ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По некоторым данным, число погибших и пострадавших в результате атаки превысило 800 человек и продолжает расти.

Российский еврейский конгресс осудил антисемитскую акцию в Дагестане. Произошедшие события названы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. Координационный центр мусульман Северного Кавказа также не поддержал беспорядки в аэропорту Махачкалы. В официальном заявлении муфтията говорится, что мусульмане не должны выражать ненависть и нетерпимость к представителям других народов и не должны реагировать на призывы к насилию.