Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Проведение наземных операций израильской армией в секторе Газа соответствуют рекомендациям Белого дома, написали авторы статьи в газете The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Администрация президента США Джо Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — цитирует издание источник.

Кроме того, чиновник утверждает, что власти Израиля на данном этапе выступают против полномасштабного наземного наступления в Газе, это угрожает заложникам, находящимся в настоящее время у радикалов. По его словам, Израиль не нуждался в давлении со стороны США, чтобы выбрать нынешний военный путь.

Как передавало ИА Регнум, представитель командования специальных операций США не подтвердил информацию об участии американских военных в наземной операции Израиля в секторе Газа. Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что в ночь с 27 на 28 октября почти пять тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа.

В материале газеты The Washington Post со ссылкой на чиновников США говорится, что в Белом доме пытаются убедить Израиль не проводить полномасштабную наземную операцию в Газе. Вместо этого израильтянам предлагают сосредоточиться на более «точечных» ударах авиации и спецназа. В Вашингтоне при этом нет большой уверенности в отказе ЦАХАЛ от полномасштабного наземного вторжения.