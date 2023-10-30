Москва, 30 октября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 вернут пользователям телефонов бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

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Решение было принято в связи с тем, что в действиях мобильных операторов содержались признаки нарушения антимонополии.

По мнению ФАС, взимая плату за раздачу интернет-трафика, компании навязывали абонентам невыгодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект, регулирующий вопросы использования смартфонов на уроках, не предполагает их запрета в школах. На самих уроках использовать телефоны можно лишь с разрешения учителя.

ФАС России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов.

В 2023 году повышение тарифов составило в среднем 10,24% и коснулось более чем 8,2 млн абонентов.