Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Израильская армия обстреляла военные объекты в Сирии в ответ на удары из арабской республики, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Некоторое время назад в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, 29 октября, самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», — уточнила армейская пресс-служба.

До этого в Израиле заявляли, что ведут ответный огонь после того, как был зафиксирован обстрел со стороны Сирии.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 октября ЦАХАЛ также нанесла авиаудары по военной инфраструктуре в Сирии. В Израиле назвали эту операцию ответной мерой на действия сирийских военных. Известно, что израильская армия атаковала военную инфраструктуру и миномётные установки Сирии с помощью истребителя.

Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь считает, что в настоящее время на Ближнем Востоке нет желающих начинать полномасштабную войну с Израилем. По его словам, Израиль не будет проводить массированной операции, поскольку в Тель-Авиве не хотят ввязываться в историю, которая может обернуться большим количеством жертв среди гражданского населения.