Марсель, Франция, 29 октября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу на стадионе «Велодром» между «Марселем» и «Лионом» был отменён 29 октября из-за беспорядков перед началом игры.

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Руководство стадиона объявило, что матч не состоится, и призвало соблюдать спокойствие, направляясь к выходу.

Отменить игру было решено после того, как перед началом матча фанаты «Марселя» забросали камнями автобус с игроками и тренерами «Лиона». При этом главный тренер Фабио Гроссо даже получил травмы лица.

«Марсель» занимает девятое место в чемпионате Франции, команда набрала 12 очков. «Лион» находится на последнем, 18-м месте с тремя очками.

Как сообщало ИА Регнум, фотографию Адольфа Гитлера показали на экране видеотабло перед матчем по американскому футболу в штате Мичиган.

Инцидент произошёл на стадионе «Спартан» в Ист-Ласинге перед матчем по американскому футболу между командами «Мичиган Стэйт Спартанс» и «Мичиган Вулверинс» в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Перед началом матча Университет штата Мичиган предложил зрителям принять участие в викторине и на экране табло появилось фото Гитлера с вопросом: «Где он родился?»

Американцы были возмущены.

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.