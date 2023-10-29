Махачкала, 29 октября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Массовыми беспорядками в махачкалинском аэропорту «Уйташ» заинтересовалась Прокуратура Дагестана, подтвердила 29 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту «Уйташ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в связи с событиями в аэропорту Махачкалы следственные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

Как сообщало ИА Регнум, в связи с проникновением неизвестных лиц на территорию аэропорта Махачкалы было принято решение о временном закрытии воздушной гавани. Самолёты перенаправили на запасные аэродромы.

Беспорядки у махачкалинского аэропорта начались 29 октября с участием нескольких тысяч человек, люди пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал события в Дагестане спланированной извне провокацией. Он отметил, что понимает чувства мусульман, которые готовы выразить поддержку Палестине, но проявлять агрессию к людям других национальностей не нужно.

Меняйло призвал всех сохранять холодную голову, не верить фейкам и не поддаваться на призывы к протестам. Нельзя позволить врагам расшатать общество изнутри, добавил глава Северной Осетии.