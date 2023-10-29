Махачкала, 29 октября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Аэропорт Махачкалы временно закрыт, самолёты перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили 29 октября в пресс-службе Росавиации.

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«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет», — написали в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Отмечается, что на месте работают правоохранители, принятые меры действуют до нормализации ситуации.

Самолёты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы, окружив затем сразу несколько воздушных судов с пассажирами. Беспорядки возле воздушной гавани начались с акции в поддержку Палестины. Часть толпы в какой-то момент сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

В ГУ МВД РФ по Северному Кавказу сообщили о возбуждении уголовного дела из-за беспорядков в аэропорту. Нарушители задержаны. Уголовной ответственности не избегут и те, кто подстрекал к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.