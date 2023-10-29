Владикавказ, 29 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Ситуация в Дагестане является спланированной извне провокацией, заявил 29 октября глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Kremlin.ru

«Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Северной Осетии отметил, что понимает чувства мусульман, которые готовы выразить поддержку Палестине, но проявлять агрессию к людям других национальностей не нужно.

Меняйло призвал всех сохранять холодную голову, не верить фейкам и не поддаваться на призывы к протестам. Нельзя позволить врагам расшатать общество изнутри, добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в Дагестане несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте и потребовали выгнать из неё израильтян. Сотрудники полиции пустили в отель двух протестующих, чтобы они смогли удостовериться, что в здании отеля находятся лишь туристы из регионов России. После осмотра номеров толпа начала расходиться.

Также 29 октября у аэропорта Махачкалы начались беспорядки, работа воздушной гавани была заблокирована. Несколько тысяч человек пришли с антиизраильскими плакатами и лозунгами в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики из-за обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество. Он указал на необходимость проведения тщательных поисков для нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают местных жителей на нарушение общественного порядка.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что за антиеврейскими митингами в России стоит украинский Центр информационно-психологических операций. По его словам, ЦИПСО «наплевать как на первых, так и на вторых», им главное, чтобы в России «началась внутренняя война, которая бы отвлекла власть от уничтожения нацизма».