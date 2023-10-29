Москва, 29 октября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом 29 октября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Ранее Теплинский занимал должность заместителя командующего объединенной группировкой российских войск.

До Михаила Теплинского «Днепром» командовал генерал-полковник Олег Макаревич, которого планируют назначить на другую должность.

Новому командующему 54 года. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, общевойсковую академию ВС РФ и военную академию Генштаба Вооружённых сил России.

За время службы Теплинский участвовал в Приднестровском сражении, первой и второй чеченской войнах и в военной операции в Сирии. В настоящее время — в СВО.

Имеет множество наград.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.

В августе 2023 года сообщалось о назначении Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ. В сентябре 2023 года с официального сайта Министерства обороны из раздела «Главнокомандующие видами ВС» удалили данные о генерале Сергее Суровикине, который возглавлял ВКС ранее.