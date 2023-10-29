Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр»
«Известия»: Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр»
Москва, 29 октября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом 29 октября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Ранее Теплинский занимал должность заместителя командующего объединенной группировкой российских войск.
До Михаила Теплинского «Днепром» командовал генерал-полковник Олег Макаревич, которого планируют назначить на другую должность.
Новому командующему 54 года. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, общевойсковую академию ВС РФ и военную академию Генштаба Вооружённых сил России.
За время службы Теплинский участвовал в Приднестровском сражении, первой и второй чеченской войнах и в военной операции в Сирии. В настоящее время — в СВО.
Имеет множество наград.
Как сообщало ИА Регнум, генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.
В августе 2023 года сообщалось о назначении Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ. В сентябре 2023 года с официального сайта Министерства обороны из раздела «Главнокомандующие видами ВС» удалили данные о генерале Сергее Суровикине, который возглавлял ВКС ранее.