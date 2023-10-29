Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Армия Израиля продолжает наносить удары по вооружённым группам на границе с Ливаном, сообщила 29 октября армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана рядом с северной границей, и по ним был нанесен удар Армией обороны Израиля», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что был выявлен террорист, который управляя беспилотником, приблизился к израильскому воздушному пространству в районе заграждения безопасности. В итоге израильский БПЛА нанёс удар по злоумышленнику, он был убит.

Отмечается, что с 7 октября израильские военные на севере границы регулярно уничтожают террористические ячейки в Ливане. Большинство боевиков были убиты до того, как успели открыть огонь по территории Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября израильские военные заявили, что зафиксировали запуск трёх снарядов с территории Ливана, в ответ был открыт огонь по району, из которого велась стрельба. Силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватили два снаряда, ещё один упал на открытой местности.

Ранее в Ливане в штаб-квартиру миротворцев ООН в городе Эн-Накуре попал снаряд. Он не разорвался, пострадавших нет. База организации получила повреждения. Представители Временных сил ООН выясняют причины попадания снаряда в их штаб-квартиру.