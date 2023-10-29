Бейрут, 29 октября, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Вооружённое крыло партии «Хезболла» отразило атаку беспилотных летательных аппаратов израильских ВВС на район Эль-Хиям на юге Ливана, сообщила 29 октября военно-информационная служба формирования в своём Telegram-канале.

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«Бойцы исламского сопротивления поразили ракетой «земля — воздух» один из беспилотников, который упал на израильской территории», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по заявлению ЦАХАЛ, 29 октября израильские военные зафиксировали запуск трёх снарядов с территории Ливана и открыли ответный огонь по району, из которого велась стрельба. Отмечается, что силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватили два снаряда, ещё один упал на открытой местности. Военные ответили огнём в сторону источника стрельбы.

Также сообщалось, что в Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре. Представители ООН тогда уточнили, что снаряд не разорвался и никто не пострадал.

До этого стало известно, что власти Израиля привели свои войска в высокую степень боеготовности на ливанской границе.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал Тель-Авив «сохранять максимальную сдержанность» по отношению к объектам на территории Ливана и указал на угрозу эскалации противостояния с «Хезболлой».