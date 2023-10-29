Москва, 29 октября, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Украинские семьи, проживающие в западных странах, обращались в постпредство России при ООН с просьбой помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей, сообщил 29 октября директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. Сами обратившиеся нам откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — сказал он.

Лукьянцев добавил, что подобные обращения продолжают поступать, а Россия старается разобраться в каждом конкретном случае.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу, в документах у девочки значилось, что она — сирота.

Кроме того, украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. Около 250 детей должны быть эвакуированы из восьми населённых пунктов в Артёмовском и Покровском районах ДНР, которые остаются под контролем Киева, до наступления холодов. Детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или законного представителя, сообщили СМИ.

Отмечается, что украинские власти намерены принудительно вывезти детей из 21 населённого пункта на правом берегу Днепра — из той части Херсонской области, которая подконтрольна Киеву.

Основатель проекта UkrLeaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров ранее опубликовал статью, в которой раскрывается структура действующей на Украине многоуровневой организации, занимающейся поиском и отбором детей, подготовкой документов для их вывоза в Британию.