Москва, 29 октября, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Сборная России победила со счетом 2:0 команду Белоруссии в финале Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), которые прошли а «VK Play — Арене» в Москве, сообщает 29 октября ТАСС.

Третье место разделили сборные Казахстана и Белоруссии.

Сборная России в составе Виталия Захарюты (VILBy), Вадима Торопынина (YumsaN), Павла Прокопьева (z1Nny), Максима Бекетова (Sowalio) и Владислава Тучина (H4SAN4TOR) за победу получила 1 млн рублей. Белорусская команда заработала 700 тыс. рублей, киберспортсмены из Киргизии и Казахстана — по 400 тыс. рублей.

В Открытых киберспортивных студенческих играх принимали участие спортсмены из восьми стран: России, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сербии и Таджикистана. Общий призовой фонд турнира — 2,5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми президент России Владимир Путин отметил открытость России ко всем современным спортивным дисциплинам, в числе которых киберспорт.

Он также заявил о готовности страны проводить соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Глава государства подчеркнул, что хорошим показателем этого стала идея о проведении «Игр будущего». Они пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Их планируют провести по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Российский лидер также заявил, что в России планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня, как общерусских, так и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Путин подчеркнул, что всё необходимое для того, чтобы проводить такие мероприятия на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных спортсменов, имеется.