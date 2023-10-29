Манчестер, Великобритания, 29 октября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Манчестер Сити» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд. На 26-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти, а на 49-й удвоил преимущество своей команды.

На 80-й минуте полузащитник «Сити» Фил Фоден с передачи Холанда оформил разгром и установил окончательный счёт в матче.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 24 очка. «Манчестер Юнайтед» идёт на восьмом месте с 15 очками.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре футболисты «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брайтона» (1:3) подрались между собой. В драке участвовали Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш, Виктор Линделёфи Лисандро Мартинес. Отмечается, что главному тренеру Эрику тен Хагу удалось урегулировать ситуацию.