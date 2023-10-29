Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в израильский МИД в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля.

«Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьёзностью рассматривает отсутствие осуждения со стороны Москвы организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Израильский МИД осудил визит в Москву представителей палестинской организации и потребовал от российских властей немедленно выслать их из страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос относительно реакции Израиля отметил, что Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

Позднее член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить. Также он отметил, что ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников из сектора Газа более внимательно, чем к другим. По его словам, большинство израильтян являются обладателями каких-то ещё гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии. И многие страны обращались к ХАМАС с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе РФ.