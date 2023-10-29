Курск, 29 октября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Деревня Городище Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня днём со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал, перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения не зафиксировано», — написал Старовойт.

Он добавил, что продолжается подомовой обход, при необходимости власти окажут помощь в ремонте повреждённого имущества.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области вечером 26 октября. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Спустя сутки ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 октября сообщила, что на территории Курской АЭС повреждён склад с ядерными отходами в результате атаки украинских беспилотников. Она отметила, что это подтверждает готовность киевского режима к совершению любых терактов.