Волноваха, ДНР, 29 октября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волноваха Донецкой Народной Республики, в том числе двоих детей, сообщила пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних).

В СК уточнили, что тела обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

«В настоящее время сотрудниками СК России во взаимодействии с оперативными службами производится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления», — добавили следователи.

Как передаёт, в свою очередь, источник РЕН ТВ, погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах. Все они — члены одной семьи.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября стало известно о жестоком убийстве сына и тёщи легенды русского рока Стаса Намина. Их тела с множеством колото-резанных ран обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района. В двойном убийстве обвинили пасынка рок-музыканта Романа Микояна. Его отправили в СИЗО по решению Истринского городского суда Московской области. Под стражей задержанный будет находиться два месяца ― до 18 декабря.

На допросе Микоян признался в совершённом преступлении. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.