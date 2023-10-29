Париж, 29 октября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду не номинирован на «Золотой мяч», поскольку не блистал на чемпионате мира и играет в не самой известной лиге. Об этом 29 октября заявил главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре.

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«Отсутствие Криштиану Роналду вообще не было темой обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет в не самой известной лиге. Тем не менее он остаётся великим игроком», — приводит слова Ферре TZ.

Как сообщало ИА Регнум, Роналду подписал контракт с «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Его зарплата составила €200 млн в год. Первый трофей в новой команде он завоевал в августе 2023 года, когда «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов.

На чемпионате мира — 2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Марокко со счётом 0:1. На мундиале Роналду забил один гол в пяти матчах.