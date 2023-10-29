Дубай, ОАЭ, 29 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре 29 октября палестино-израильский конфликт.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В МИД Ирана отметили, что стороны подчеркнули необходимость совершения действий по прекращению атак на мирное население, доставке гуманитарной помощи и противодействию миграции жителей сектора Газа.

Ранее в тот же день Абдоллахиян отметил, что Иран выступает против разрастания палестино-израильского конфликта на весь ближневосточный регион. МИД Саудовской Аравии днём ранее предостерёг Израиль от наземных операций в Газе по причине угрозы жизням мирных граждан. В тот же день МИД России выступил с аналогичным заявлением, в котором напомнил, что неоднократно предупреждал об опасности такого шага, который может привести к большой войне.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после ракетной атаки движения ХАМАС по территории Израиля и вторжения боевиков в несколько населённых пунктов страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Позднее израильская сторона заявила о полной блокаде Газы.