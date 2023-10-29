Вашингтон, 29 октября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Запад наладил контакты с властями Ливана и представителями движения «Хезболла», попросив их воздержаться от любой эскалации. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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«Все западные страны разговаривают с нами, посылают своих послов, заявляя, что «Хезболла» не должна вступать в войну», — сказал высокопоставленный ливанский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Другой анонимный источник на Западе сообщил изданию, что западными странами были установлены контакты с ливанскими официальными лицами, там руководство Ливана попросили «держаться подальше от границы с Израилем и в целом от конфликта».

Как передавало ИА Регнум, ранее по заявлению ЦАХАЛ, израильские военные зафиксировали запуск трёх снарядов с территории Ливана и открыли ответный огонь по району, из которого велась стрельба. Отмечается, что силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватили два снаряда, ещё один упал на открытой местности. Военные ответили огнём в сторону источника стрельбы.

Также сообщалось, что в Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре. Представители ООН тогда уточнили, что снаряд не разорвался и никто не пострадал.

До этого стало известно, что власти Израиля привели свои войска в высокую степень боеготовности на ливанской границе.