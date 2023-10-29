Москва, 29 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В Москве с утра и до середины дня 30 октября ожидаются мокрый снег, гололёд и сильный ветер, сообщила 29 октября пресс-служба московского МЧС в своём Telegram-канале.

Андрей Никитин ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 06 часов до 15 часов 30 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, гололёд, местами гололедица. Усиление ветра порывами до 15 м/с», — сказано в сообщении.

Ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

МЧС России ранее уже предупреждало жителей столичного региона о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, начиная с 27 октября.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 октября в Москве выпал первый снег. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о похолодании и призвал не тянуть с заменой автомобильной резины с летней на зимнюю. Он также заявил, что в Центральной России теперь тепла не стоит ждать до мая.

В трёх московских аэропортах 28 октября из-за непогоды задержали порядка 40 авиарейсов. Во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево задержали 12 авиарейсов, в Домодедово задержали 22 рейса, ещё четыре были отменены.