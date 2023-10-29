Тольятти, Самарская область, 29 октября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Тольяттинская «Лада» одержала победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Лады» шайбы забросили нападающие Алексей Ожгихин (на четвёртой минуте), Андрей Алтыбармакян (38), Трой Джозефс (38) и Скотт Космачук (60).

У «Металлурга» точными бросками отметились форварды Люк Джонсон (28), Никита Гребёнкин (34) и Денис Зернов (54).

Таким образом, «Лада» вышла первое место в Восточной конференции и второе в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 33 очка после 26 матчей.

«Металлург» потерпел пятое поражение подряд. Команда идёт на втором месте в Восточной конференции с 32 очками после 26 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября «Сибирь» прервала рекордную победную серию «Спартака» в КХЛ, одержав победу со счётом 4:3. Красно-белые прервали свою рекордную победную серию в регулярном чемпионате, которая длилась девять матчей подряд.