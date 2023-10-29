Вена, 29 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев не смог стать победителем турнира в Вене (Австрия). В финальном матче он потерпел поражение от представителя Италии Янника Синнера.

Андрей Пронин ИА REGNUM

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 13. На счету его соперника пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Медведеввышел в финал турнира в Вене, одержав победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира со счётом 5:7, 6:7 (5:7).