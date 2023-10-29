Москва, 29 октября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о невозможности «ментальной коррекции» россиян. Об этом представитель внешнеполитического ведомства России написала у себя в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Представитель МИД РФ прокомментировала речь русофобскую речь Саакашвили, сказанную во время заседания суда, где он описывал фантазийный сценарий передачи квартир грузинам, проживающим за рубежом. В ответ на утверждения о том, что россияне будучи «источником повышенной опасности» для Грузии, неспособны на «ментальную коррекцию», Захарова попыталась иронично уточнить у бывшего президента Грузии, какие народы с его точки зрения поддаются подобной «коррекции».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Грузии заявили, что политическая сила, желающая возвращения осуждённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к власти, имеет большое влияние на Украине. По мнению председателя комитета грузинского парламента по правам человека Михаила Сарджвеладзе, представители Киева, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, не раз призывали Грузию подключиться к конфликту с Россией. По словам грузинского парламентария, с процессами вокруг Саакашвили и их интересантами «всё понятно». Он также добавил, что в жертву поддержке Саакашвили были принесены хорошие отношениями между двумя странами.

Ранее грузинские власти заявили о риске государственного переворота по аналогии с Евромайданом. Так, по данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), предполагается несколько сценариев, в том числе возведение баррикад в центре Тбилиси и блокировка правительственных зданий. Уточнялось, что беспорядки может организовать определённая группа лиц, действующая на территории Грузии и за её пределами. При этом заказчиками назвали замглавы МВД времён президентства Михаила Саакашвили, нынешнего заместителя руководителя военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе, а также бывшего телохранителя третьего президента Грузии Михаила Батурина и командира так называемого «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, а позже, в период президентства Петра Порошенко, некоторое время руководил администрацией Одесской области Украины. Однако в 2016 году из-за разногласий с Порошенко, был лишён гражданства и депортирован из страны. Обратно на Украину политик вернулся в 2019 году, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский вернул ему гражданство. В октябре 2021 года Саакашвили задержали при попытке незаконно въехать в Грузию и отправили в тюрьму. Ещё в 2018 году он был заочно осуждён на родине.