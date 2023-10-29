Тегеран, 29 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Иран выступил против разрастания палестино-израильского конфликта на весь ближневосточный регион. Об этом 29 октября заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

(сс) Maryam Kamyab

«Мы не хотим разрастания этой войны»,— заявил он в интервью CNN.

Абдоллахиян опровергнул якобы причастность иранской стороны к атакам на базы США в регионе. Он заметил, что совершенно неправильно бездоказательно связывать с Ираном чьи-то действия в отношении Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, удары не связаны с конфликтом Израиля и Палестины, и приказ об их нанесении отдал президент США Джо Байден. Позднее в Пентагоне заявили, что с 17 по 24 октября на фоне эскалации конфликта в секторе Газа группировки, которые могут быть связаны с Ираном, атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке и Сирии.