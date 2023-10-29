Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Израильские военные зафиксировали запуск трёх снарядов с территории Ливана и открыли ответный огонь по району, из которого велась стрельба. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вслед за последним сообщением по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано три запуска из Ливана в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватили два снаряда, ещё один упал на открытой местности. Военные отвечают огнём в сторону источника стрельбы, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в ЦАХАЛ заявили, что в ответ на ракетные обстрелы военно-воздушные силы Израиля нанесли очередные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

В Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре. Миротворцы уточнили, что снаряд не разорвался и никто не пострадал. База ВСООНЛ получила повреждения. Представители организации пытаются выяснить причины попадания снаряда в их штаб-квартиру.

Согласно данным израильского военного ведомства, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Армия обороны Израиля приведена в высокий уровень боеготовности вдоль северной границы страны.