Луганск, 29 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Новочервоное в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила 29 октября администрация Троицкого района республики в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время детского праздника боевики обстреляли государственное общеобразовательное учреждение. В школе на тот момент находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв», — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что боеприпас упал в десяти метрах от здания, образовалась воронка около трёх метров глубиной и пяти метров в диаметре. Окна, двери и фасад получили повреждения.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк в сентябре сообщала, что свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.

На Украине зафиксировали случаи принудительного вывоза детей Донбасса за границу. СМИ сообщили, что один из таких примеров ― семья из города Счастье в ЛНР. Лилия Веремеева сообщила, что её дочь Киру принудительно вывезли на Западную Украину без документов, а имеющиеся оригиналы аннулировали. В документах, обнаруженных в городе Счастье, значилось, что ребёнок — сирота и родителей у неё нет. По словам её матери, девочку готовили к последующей отправке за границу. Это подтвердила и сама девочка. Она рассказала, что из Счастья их увезли в Северное (ЛНР), но там машина не остановилась и проследовала дальше.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, отбирают детей.