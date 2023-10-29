Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Бойцы Армии обороны Израиля пресекли 29 октября попытку палестинцев из сектора Газа проникнуть на территорию государства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом «Эрез», выявили группу, выходившую из шахты туннеля в секторе Газа»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что пытавшиеся вторгнуться палестинцы были убиты или получили ранения в ходе боестолкновения.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия ранее сообщила о ранении двоих военных в ходе боёв в секторе Газа. Офицера тяжело ранило при попадании миномётного снаряда, ещё один военный ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести во время боя на севере Газы.

На десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октябряГенассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при российской поддержке. Движение ХАМАС такжеодобрило решение Генеральной Ассамблеи принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.