Астана, 29 октября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Игроку астанинского «Барыса» Кириллу Полохову на раскатке перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо» разрезало ногу коньком.

ХК «Тамбов»

«Четыре шва наложили. Нога опухла, не смог конек надеть. Пришлось сыграть в семь защитников»,— заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Матч между командами прошёл на стадионе «Барыс-Арена», в нём победили со счётом 2:1 гости из Нижнего Новгорода. Таким образом, «Барыс» потерпел третье поражение подряд, «Торпедо» победило второй раз подряд. Защитник астанинского клуба Кирилл Полохов в июле вернулся в «Барыс» из «Арлана», выступающего в чемпионате Казахстана. В сезоне он провёл 17 матчей.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день стало известно, что американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком в матче Британской элитной хоккейной лиги. Ему было 29 лет. Инцидент произошёл на игре с «Шеффилд Стилерс», Джонсон столкнулся с соперником и упал, попытался вернуться на скамейку запасных, истекая кровью. Матч остановили, хоккеиста госпитализировали, он умер в больнице.