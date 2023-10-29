Вашингтон, 29 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского вновь привлечь внимание мирового сообщества к Украине смешны, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Была такая шотландская группа в восьмидесятых, они выпустили песню «Не забывай обо мне». Сейчас Зеленский её поёт снова и снова. Мы видим, что Украина просто превращается в пыль», — сказал он.

Ведущий, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано поинтересовался у Джонсона, что происходит с Украиной на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В ответ Джонсон пошутил, что забыл, как пишется страна, о которой он сейчас говорит.

«Украина больше не в приоритете, в любом случае они неудачники, а мы таких не любим», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил ранее, что президент России Владимир Путин сделал правильное предположение, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан же отметил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации продолжения военной помощи.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву.