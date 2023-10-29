Омск, 29 октября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Тела двух пенсионерок — матери и дочери — обнаружили в частном доме в деревне Сягаевка Омской области. Об этом сообщает 29 октября РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне к пенсионеркам пришла их знакомая и увидела, что входная дверь не заперта. Пенсионерок она обнаружила мёртвыми и вызвала полицию.

Тело 66-летней пенсионерки лежало на кровати на веранде, завёрнутое в плед. На голове была рана. Труп её 87-летней матери лежал на кровати в одной из комнат. На теле были ссадины и повреждения.

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