Вашингтон, 29 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести 29 октября телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого передаёт CNN.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov

«Сегодня через несколько часов президент опять переговорит с премьер-министром и вновь изложит позицию США по данному вопросу. Она чёткая, понятная и, как мы считаем, основывается на законах ведения войны», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать операции, проводимые израильскими военными в секторе Газа.

Салливан также отметил, что, по мнению США, Израиль должен делать всё возможное для защиты мирного населения.

«Это наш принцип, именно это мы им советуем», — сказал помощник Байдена.

Предыдущая телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 22 октября. Сообщалось, что Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, события в Израиле и секторе Газа.

Кроме того, в этот же день Белый дом информировал, что президент США провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады на тему обострения палестино-израильского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября в интервью американскому телеканалу ABC Салливан заявил, что Израиль должен нести ответственность за соблюдение международного права по защите мирного населения в секторе Газа. Советник добавил, что США продолжат задавать властям Израиля «сложные вопросы» касаемо действий израильской армии в ходе обострившегося конфликта.