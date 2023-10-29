Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Израиль нанёс удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно последним событиям, сегодня израильские рейды возобновились в нескольких районах Газы, в том числе в окрестностях больницы Аль-Кудс», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководство госпиталя организации «Красный полумесяц» Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице, в которой кроме 400 пациентов нашли укрытие от бомбёжек порядка 12 тысяч жителей сектора Газа.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эвакуация раненых из больницы «Аль-Кудс» в Газе, к которой призывает Израиль, невозможна. Он подчеркнул, что невозможно эвакуировать пациентов из заполненной больницы без угрозы для их жизни. Международное гуманитарное право всегда требует защиты для здравоохранения, напомнил Гебрейесус.