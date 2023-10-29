Усинск, Коми, 29 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Огонь с нефтяного резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми Екатерина Киселевич.

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«Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, её тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5-7 м. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой», — написала Кисилевич в своём Telegram-канале.

Министр также сообщила, что в результате происшествия погиб один рабочий и пострадал один монтажник, получивший ожоги 30% тела 2-3 степени. Чиновница уточнила, что организацией ремонтных работ занималась ООО «Эколайф».

Как передавало ранее ИА Регнум, резервуар для временного хранения нефти взорвался около посёлка Верхнеколвинск в республике Коми. На месте прибыли семь пожарных подразделений. Власти сообщали, что в хранилище проходили мероприятия по очистке.