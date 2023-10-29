Самара, 29 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Автомобиль с подростками влетел в земляную насыпь в Волжском районе Самарской области, погиб несовершеннолетний водитель и его пассажирка, ещё три человека госпитализированы. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале.

Кадр из видео

ДТП произошло в 01:45 по местному времени (00:45 мск) на недостроенной магистрали «Центральная». Автомобилем LADA Kalina управлял 16-летний подросток, он не справился с управлением и на большой скорости въехал в насыпь.

Водитель и девушка-пассажир погибли на месте. Доставлены в больницу ещё три пассажира: две 16-летних девушки и 17-летний юноша.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

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