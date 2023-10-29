Москва, 29 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Девушка-медик добровольческого батальона «Скиф» с позывным Матрёна рассказала 29 октября, как вместе с другими бойцами попала под удар беспилотника ВСУ и получила ранение, но оказала помощь другим бойцам.

Кадр из видео

«Уже при подъезде к госпиталю нас атаковал дрон-камикадзе. Пелена перед глазами, ничего не видишь, не слышишь, все кричат. Оказала помощь, продолжили движение, доставили бойцов в госпиталь»,— рассказала она «РИА Новости».

Матрёна показала пострадавший от попадания автомобиль. Из него вылетели стёкла, кузов получил значительные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, перехватив видеосигнал, распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ. Как рассказал оператор 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным Каспер, его украинские «коллеги» определяют цель при её появлении, когда коптер уже находится в небе, в то время как обычно дроны-камикадзе работают по уже обозначенным целям, обнаруженным разведкой. ВСУ пытаются как можно глубже залететь на передовые линии и ищут любые цели, зависая в воздухе, добавил военнослужащий.